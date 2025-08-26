Se realizó una charla preventiva para los alumnos del Colegio Secundario René Favaloro

Durante el encuentro se llevó a cabo un conversatorio con los alumnos, en el que se abordaron aspectos claves sobre el dengue.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, en el Colegio Secundario René Favaloro del barrio Agua y Energía fue sede de una jornada de concientización y prevención organizada por integrantes de la Sala San Javier y el CIC San Carlos.
Durante el encuentro se llevó a cabo un conversatorio con los alumnos, en el que se abordaron aspectos claves sobre el dengue: qué es, cuáles son sus efectos, las medidas de prevención y la importancia del descacharreo como acción fundamental para evitar la propagación del mosquito transmisor.
El equipo de salud destacó la relevancia de mantener la higiene en los hogares y en los barrios, controlar desagües y eliminar recipientes que acumulen agua. Asimismo, se remarcó la necesidad de acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.
En la oportunidad, la rectora Elizabeth Dorado, valoró la iniciativa señalando: “Es vital que los alumnos trabajen sobre estas temáticas que nos conciernen a todos como sociedad. Ellos son agentes multiplicadores en sus casas para la prevención”.
Desde las áreas de Salud Municipal se continúa trabajando junto a las instituciones educativas y a la comunidad en general, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y promover hábitos que contribuyan al cuidado colectivo frente al dengue.