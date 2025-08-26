Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 AGO 2025 | 26º
X
Locales

Se realizó una charla preventiva para los alumnos del Colegio Secundario René Favaloro

Durante el encuentro se llevó a cabo un conversatorio con los alumnos, en el que se abordaron aspectos claves sobre el dengue.

Hoy 18:47

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, en el Colegio Secundario René Favaloro del barrio Agua y Energía  fue sede de una jornada de concientización y prevención organizada por integrantes de la Sala San Javier y el CIC San Carlos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro se llevó a cabo un conversatorio con los alumnos, en el que se abordaron aspectos claves sobre el dengue: qué es, cuáles son sus efectos, las medidas de prevención y la importancia del descacharreo como acción fundamental para evitar la propagación del mosquito transmisor.

El equipo de salud destacó la relevancia de mantener la higiene en los hogares y en los barrios, controlar desagües y eliminar recipientes que acumulen agua. Asimismo, se remarcó la necesidad de acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

En la oportunidad, la rectora Elizabeth Dorado, valoró la iniciativa señalando: “Es vital que los alumnos trabajen sobre estas temáticas que nos conciernen a todos como sociedad. Ellos son agentes multiplicadores en sus casas para la prevención”.

Desde las áreas de Salud Municipal se continúa trabajando junto a las instituciones educativas y a la comunidad en general, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y promover hábitos que contribuyan al cuidado colectivo frente al dengue.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Banco Santiago del Estero habilitó 12 cajeros automáticos en un edificio histórico de la Madre de Ciudades
  2. 2. Video: dos alumnas acusan a una docente de robarles plata durante el recreo
  3. 3. El Gobernador entregó 80 camionetas y 24 motocicletas a la Policía de la Provincia en el acto por el 73° aniversario de la institución
  4. 4. La reacción de Nico Vázquez al posteo de Gimena Accardi que conmovió en redes
  5. 5. Colonia Dora: camioneta cayó en una acequia de ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT