Se realizó una charla preventiva para los alumnos del Colegio Secundario René Favaloro

18:47

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, en el Colegio Secundario René Favaloro del barrio Agua y Energía fue sede de una jornada de concientización y prevención organizada por integrantes de la Sala San Javier y el CIC San Carlos.

Durante el encuentro se llevó a cabo un conversatorio con los alumnos, en el que se abordaron aspectos claves sobre el dengue: qué es, cuáles son sus efectos, las medidas de prevención y la importancia del descacharreo como acción fundamental para evitar la propagación del mosquito transmisor.

El equipo de salud destacó la relevancia de mantener la higiene en los hogares y en los barrios, controlar desagües y eliminar recipientes que acumulen agua. Asimismo, se remarcó la necesidad de acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

En la oportunidad, la rectora Elizabeth Dorado, valoró la iniciativa señalando: “Es vital que los alumnos trabajen sobre estas temáticas que nos conciernen a todos como sociedad. Ellos son agentes multiplicadores en sus casas para la prevención”.

Desde las áreas de Salud Municipal se continúa trabajando junto a las instituciones educativas y a la comunidad en general, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y promover hábitos que contribuyan al cuidado colectivo frente al dengue.