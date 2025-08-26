El Club del Renault 12 de La Banda participó en el encuentro nacional de esta marca clásica de autos

La entidad bandeña que nuclea a los amantes de este clásico vehículo argentino es presidida por el señor Mario Abdala y tiene como fin conservar y poner en valor la historia de esta marca de automóviles.

Con el acompañamiento del municipio local, el Club del Renault 12 de la ciudad de La Banda participó en el 12° Encuentro Nacional Renault 12 que se llevó a cabo en el Club de Pesca de la ciudad de Puerto Rico, Misiones, los días 16, 17 y 18 de agosto.

Según se informó, el evento fue organizado por el Club del Renault 12 de Misiones y contó con la participación de más de 150 autos de distintos puntos del país que pudieron compartir sus experiencias de trabajo, mostrar sus vehículos y fortalecer los lazos que caracterizan a esta comunidad fierrera.

El sábado 16, el encuentro comenzó con un desayuno y exposición en la Costanera de Puerto Rico. Por la tarde, los vehículos se trasladaron a la calle Verbo Divino, donde se realizó una exposición estática abierta al público que se extendió hasta la noche.

El domingo 17, los autos realizaron una caravana regional que pasó por las localidades de Garuhapé, Ruiz de Montoya y Capioví. Al regresar al Club de Pesca, los participantes compartieron un almuerzo de camaradería.

Y el lunes 18, se realizó una caravana a las Cataratas del Iguazú, destino emblemático de la provincia y luego los participantes visitaron el Hito Tres Fronteras, en Puerto Iguazú.