Invitan a la comunidad a participar en la mesa panel sobre “Las Redes y los Derechos Humanos”

Esta actividad se realizará el miércoles 27 de agosto, a las 20:50, en el Cine Teatro Renzi.

Hoy 18:54

En el marco de la 3° Feria del Libro Municipal de la ciudad de La Banda, la Red Bandeña por los Derechos realizará una mesa panel bajo la consigna, “Las Redes y los Derechos Humanos”, con entrada libre y gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se realizará el miércoles 27 de agosto, a las 20:50, en el Cine Teatro Renzi, dónde expondrán los panelistas: Alejandra Domínguez, Fanny Paz, Iris Castañares, Andrea Navarro, Lucy Escobar, Belén Benac, Delfor Gerez y Cristina Urquiza.

Según se informó, esta iniciativa tiene como fin generar un espacio para reflexionar y dialogar sobre el valor de las redes comunitarias e institucionales en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.