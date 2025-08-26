La oposición insiste con una interpelación a Karina Milei en Diputados y una reforma de la ANDIS

Malestar por las ausencias de los legisladores de LLA y el PRO en el plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara Baja.

Hoy 19:09

El plenario de Acción Social y Salud Publica, presidida por Daniel Arroyo, y Discapacidad, comandada por Pablo Yedlin (ambos de UxP), resolvió este martes volver a convocar para la semana próxima a las comisiones, aunque esta vez, por separado. Será para tratar los proyectos que buscan interpelar a la subsecretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El motivo: los diputados de la oposición quieren consultarlos sobre los audios donde el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo menciona presuntos hechos de corrupción en el organismo. Y además, pedir informes a la Casa Rosada.

El interventor de la Agencia de Discapacidad, Alejandro Vilches, y el propio Lugones fueron citados para presentarse ante el plenario, pero no concurrieron.

Sabrina Selva (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Alejandro Vilca y Christian Castillo (estos últimos, de Frente de Izquierda) presentaron sus propias iniciativas en la comisión de Salud para interpelar a la hermana de Javier Milei, a Francos y a Lugones. Este martes a las 12 se discutirán los proyectos.

En tanto, la comisión que preside Arroyo se reunirá ese mismo día -pero a las 14 horas- para tratar otras cuatro iniciativas. Un pedido de informe de Ricardo López Murphy sobre presuntas irregularidades en la ANDIS. Otro pedido -firmado por Andrea Freitas, de UxP- al Ejecutivo, relacionado a los audios de Spagnuolo. También presentaron pedidos similares Sergio Casas (UxP) y Esteban Paulón (Partido Socialista).

Además, los legisladores de la oposición cuestionaron la ausencia en el plenario de los diputados de La Libertad Avanza y del PRO. En tanto, de la UCR solo se presentó la legisladora Natalia Sarapura, quien recordó que en numerosas oportunidades citaron a Diego Spagnuolo en la comisión de Discapacidad, pero nunca concurrió al Parlamento.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago entendió que, con estas ausencias, queda en evidencia un desprecio para con el Parlamento por parte de esos funcionarios y los diputados ausentes. Por su parte, Marcela Coli, de Democracia para Siempre, sostuvo que explicó “la discapacidad no tiene colores políticos”.

El legislador Juan Marino (también de Unión por la Patria) busca reformar la ANDIS para darle participación a las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad. Además, propone un directorio colegiado donde se acceda a información transparente vinculada a contratos, programas y presupuestos.

En su iniciativa, el Poder Ejecutivo nombraría en la ANDIS a un presidente y un vice, pero después habría dos representantes de las provincias y unos tres o cuatro de las organizaciones de personas con discapacidad. Es un proyecto que están trabajando entre los diferentes bloques políticos.