Piti Fernández vuelve a la Madre de Ciudades en Septiembre

El cantante, voz líder de Las Pastillas del Abuelo, volverá a Santiago del Estero con un show único el jueves 11 de septiembre en el espacio Cayo Coco.

Hoy 19:13

La presentación forma parte de su gira solista 2024, en la que combina canciones de su etapa en solitario con reversiones de los grandes clásicos que marcaron la historia de Las Pastillas del Abuelo. La propuesta promete una velada íntima y cargada de energía, con un repertorio que fusiona rock, folclore y sonidos urbanos.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Paseshow.com.ar, y se espera una gran respuesta del público santiagueño, que año tras año acompaña al artista desde que inició su recorrido como solista en 2022.

El recital se enmarca dentro de la gira por el norte argentino, que también llevará a Piti Fernández a escenarios de Salta, Tucumán y La Rioja.