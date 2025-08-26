Los Alfiles celebran 50 años con un show en el Forum y un reconocimiento en la Cámara de Diputados

El popular grupo ofrecerá un show de primer nivel el próximo 7 de septiembre para celebrar su 50 años de historia.

Hoy 19:25

El próximo 7 de septiembre, el legendario grupo Los Alfiles festejará sus 50 años de trayectoria con un gran espectáculo en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero. El show comenzará a las 21 horas e incluirá homenajes especiales que prometen una noche inolvidable para sus seguidores.

Una historia que comenzó en 1975

La banda debutó el 7 de septiembre de 1975 bajo el nombre Extraño Poder, en el Club Gimnasia y Esgrima de la ciudad capital. Dos años más tarde, ya como Los Alfiles, grabaron su primer sencillo producido por Francis Smith. Desde entonces, iniciaron un camino que los llevó a convertirse en referentes de la música tropical argentina.

A lo largo de su carrera, el grupo editó más de 25 discos de oro, 14 de platino y 6 doble platino, con ventas que superaron el millón de copias. Entre sus grandes éxitos se destacan temas como Por un amor llorar, llorar, uno de los hits más escuchados de 1982. Su aporte los posicionó como pioneros de las bailantas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, siendo distinguidos en 1990 con el Palmera de Oro.

Distinción en la Legislatura

En la antesala de la celebración, Los Alfiles fueron reconocidos en la Cámara de Diputados de la Provincia, donde recibieron una plaqueta conmemorativa por sus cinco décadas de música y su aporte a la cultura popular.

Durante el recital del Forum, habrá un homenaje especial a Ramón “Johnny” Mendizábal, recordado vocalista del grupo, fallecido el pasado 10 de agosto. Además, el show contará con la participación de Dany Hoyos, quien sumará la guaracha santiagueña al repertorio tropical.

Entradas y sorteo

Las entradas anticipadas ya están disponibles en Independencia 253 y en el centro comercial de España y Laprida (La Banda). Con cada ticket, el público participará de un sorteo por $1.000.000.

Los Alfiles continúan girando por distintas provincias, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, manteniendo vivo un legado que cumple medio siglo de historia musical.