Un hombre murió en un vuelco en Ruta 34 y hallaron cocaína en el vehículo

El siniestro se registró este martes a la altura del barrio Tabla Redonda de La Banda.

Hoy 20:36

Un trágico siniestro vial ocurrido este martes por la tarde en la Ruta 34, a la altura del barrio Tabla Redonda, dejó como saldo la muerte de un hombre de 56 años. El hecho, además, derivó en el hallazgo de cocaína en el automóvil siniestrado, según informó la policía en un informe preliminar.

El accidente se registró alrededor de las 16, cuando un automóvil Nissan Versa, color gris, dominio OGP-699, volcó a unos 300 metros de la intersección con la Ruta 51. El vehículo era conducido por Ramón Omar Ruiz, domiciliado en el barrio Finca de Ramos.

Tras el vuelco, el conductor fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB), pero ingresó sin signos vitales. Posteriormente, el médico forense examinó al occiso y diagnosticó traumatismo de cráneo, politraumatismos y excoriaciones múltiples, solicitando la realización de una autopsia.

Mientras trabajaba la policía en el lugar del siniestro, se encontró un envoltorio con una sustancia sospechosa. Intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó pruebas de campo sobre 13 envoltorios en total, confirmando que se trataba de cocaína con un peso de 289 gramos.

La fiscal de Narcomenudeo, Dra. Abrate, dispuso el secuestro de la sustancia, mientras que la fiscal de turno, Dra. Cecilia Guido, ordenó el secuestro del automóvil, los peritajes de Criminalística y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Comunitaria N°12.