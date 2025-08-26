Adultos mayores de Colonia El Simbolar disfrutaron de una jornada "Felices y Activos"

El programa “Felices y Activos” volvió a brindar una experiencia única a los adultos mayores de Colonia El Simbolar, en el Club Social y Deportivo Talleres, en un ambiente cargado de alegría, compañerismo y armonía.

Hoy 19:50

El programa impulsado desde la comisión municipal a cargo del profesor Ángel Iñiguez, comenzó con una cálida bienvenida y una rica merienda compartida, donde no faltó la buena música que invitó a todos a disfrutar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los momentos más destacados fue la master class de folklore a cargo del profesor Ramón “Popi” Pérez, quien además presentó a los talentosos niños que recientemente obtuvieron premios en un certamen en la ciudad de Córdoba; oportunidad en la que ofrecieron una hermosa muestra de danzas que despertó aplausos y emocionó a toda la concurrencia.

En ese marco, Iñiguez entregó un reconocimiento especial y obsequios a estos jóvenes artistas, resaltando la importancia de que el arte y la cultura local se proyecten a nivel provincial y nacional. También acompañó la secretaria Tesorera, Valle Pérez, quien recorrió las mesas saludando con afecto a cada adulto mayor presente.

El jefe comunal aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a los directivos del Club Social y Deportivo Talleres por ceder de manera desinteresada sus instalaciones, gesto que permitió concretar esta jornada tan especial para la comunidad.

Entre bailes, sapucai y gestos de amistad, los agasajados disfrutaron de una tarde distinta, llena de emoción y diversión. Durante un breve pero significativo discurso, el comisionado expresó que este tipo de propuestas nacen del compromiso de la comuna con el bienestar de los vecinos, fomentando siempre la inclusión, la recreación y los lazos comunitarios.

“El programa Felices y Activos siempre supera nuestras expectativas. Gracias a todos por compartir estos momentos en familia. La comuna seguirá generando espacios donde cada vecino pueda sentirse parte de una comunidad unida y feliz”, concluyó Iñiguez.