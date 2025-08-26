Importante operativo contra el abigeato: un hombre aprehendido en Sol de Mayo

El procedimiento permitió interceptar una camioneta vinculada a varios hechos de robo de ganado y secuestrar un animal faenado junto a herramientas utilizadas para el delito.

Hoy 20:39

La Subcomisaría Sol de Mayo, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 17 Belén, llevó adelante un operativo que permitió desarticular un hecho de abigeato, en el marco de las tareas investigativas que la dependencia venía desarrollando para esclarecer más de diez causas similares en la zona.

En cumplimiento de un plan de trabajo implementado para contrarrestar este tipo de delitos, se realizaron controles de identificación en caminos rurales que unen las localidades de Antilo, Churqui y Barrial, Departamento Capital.

Aproximadamente a las 16:00 del día de ayer, el personal policial intentó detener la marcha de una camioneta Volkswagen Saveiro azul oscuro, cuyo conductor evadió el control casi colisionando con un funcionario policial. Se inició una persecución controlada que culminó en la localidad de Chañar Pozo de Abajo, donde, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Comunitaria 57 de Villa Balnearia, se logró interceptar el vehículo.

Durante el procedimiento, fue aprehendido un hombre de 54 años, domiciliado en Termas de Río Hondo, mientras que otros tres sujetos lograron darse a la fuga hacia la zona montuosa.

En presencia de testigos, se requisó el rodado y se procedió al secuestro de un animal vacuno faenado, una chaira, un hacha de mano y la camioneta utilizada para el traslado.

Horas más tarde, un productor rural de 63 años se presentó en la dependencia policial denunciando la sustracción de un animal vacuno de su finca ubicada en Tunas Punco, Departamento Capital, identificando al detenido como uno de los presuntos autores.

Por disposición de la fiscal interviniente, el aprehendido quedó alojado en la base de la Comisaría Comunitaria 59, a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.