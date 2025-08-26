Robó herramientas del interior de un auto y fue detenido a los pocos minutos

Un operativo de prevención policial permitió detener a un conocido delincuente en el barrio Belén, luego de que sustrajera herramientas del interior de un automóvil.

Hoy 20:56

El hecho ocurrió en manzana 8, donde una joven vecina denunció que un sujeto vestido de oscuro había forzado la puerta de su vehículo para llevarse varios elementos de valor.

De inmediato, el personal de la Comisaría 59 desplegó un amplio recorrido por la zona hasta dar con el sospechoso, quien fue identificado como “Juanchi” Amaya. El hombre intentaba vender los objetos robados cuando advirtió la presencia policial e intentó darse a la fuga, pero fue reducido a pocos metros.

En su poder llevaba una mochila que contenía un taladro amarillo y diversas herramientas, los mismos que habían sido sustraídos minutos antes.

Amaya fue trasladado a la dependencia policial junto a los bienes recuperados, quedando a disposición del Oficial Subinspector Aníbal Juárez. La fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, dispuso que el detenido permanezca aprehendido y que los elementos recuperados sean devueltos a la damnificada.