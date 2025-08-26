Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 AGO 2025 | 22º
X
Policiales

Robó herramientas del interior de un auto y fue detenido a los pocos minutos

Un operativo de prevención policial permitió detener a un conocido delincuente en el barrio Belén, luego de que sustrajera herramientas del interior de un automóvil.

Hoy 20:56
ladrón detenido

El hecho ocurrió en manzana 8, donde una joven vecina denunció que un sujeto vestido de oscuro había forzado la puerta de su vehículo para llevarse varios elementos de valor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De inmediato, el personal de la Comisaría 59 desplegó un amplio recorrido por la zona hasta dar con el sospechoso, quien fue identificado como “Juanchi” Amaya. El hombre intentaba vender los objetos robados cuando advirtió la presencia policial e intentó darse a la fuga, pero fue reducido a pocos metros.

En su poder llevaba una mochila que contenía un taladro amarillo y diversas herramientas, los mismos que habían sido sustraídos minutos antes.

Amaya fue trasladado a la dependencia policial junto a los bienes recuperados, quedando a disposición del Oficial Subinspector Aníbal Juárez. La fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, dispuso que el detenido permanezca aprehendido y que los elementos recuperados sean devueltos a la damnificada.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Banco Santiago del Estero habilitó 12 cajeros automáticos en un edificio histórico de la Madre de Ciudades
  2. 2. Video: dos alumnas acusan a una docente de robarles plata durante el recreo
  3. 3. El Gobernador entregó 80 camionetas y 24 motocicletas a la Policía de la Provincia en el acto por el 73° aniversario de la institución
  4. 4. La reacción de Nico Vázquez al posteo de Gimena Accardi que conmovió en redes
  5. 5. Amenazan a dueño de corralón con un mensaje hecho con recortes digno de una película de terror
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT