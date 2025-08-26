El sol enciende motores: se despide el frío y Santiago se prepara para el calor

Con el fin del invierno, la actividad solar se hace más visible y llega con fuerza a Santiago del Estero, donde ya se registraron fenómenos en la fotosfera del astro.

Hoy 21:24

Se va el invierno y el sol lo sabe. En Santiago del Estero, la cercanía del astro comienza a sentirse con mayor intensidad, acompañando el cambio de estación y anticipando los calores extremos que caracterizan a la provincia en verano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Actividad Solar

En los últimos dos días se observaron fenómenos solares en la fotosfera, la capa visible del sol. El registro fue realizado por Dante Farías, un aficionado en la astronomía, quien utilizó un telescopio Refractor 90x450 con ocular 9mm y filtro solar de luz blanca para captar la actividad solar.

Los especialistas explican que existe la esperanza de que esta actividad continúe en aumento, aunque remarcan que se trata de un fenómeno que pertenece al ámbito astronómico. Mientras tanto, en Santiago, el sol ya anticipa con fuerza que el frío se despide y llegan días de calor intenso.