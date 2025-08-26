Video: un edificio histórico recupera vida con la modernidad del Banco Santiago del Estero y nuevos 12 cajeros automáticos

En el corazón de la Madre de Ciudades, conjuga una obra que aporta modernidad y servicios financieros de un ícono arquitectónico en Santiago del Estero.

En pleno corazón de la ciudad, a tan solo media cuadra de la plaza Libertad, el Banco Santiago del Estero inauguró un moderno espacio con 12 cajeros automáticos en un edificio histórico de gran valor patrimonial. La obra conjuga la modernidad de los servicios financieros con la revalorización de un ícono arquitectónico, constituyendo un aporte a la comodidad de los usuarios y a la preservación de la identidad urbana.

El edificio, cuya construcción data de 1911, se erige con un estilo neoclásico del siglo XX que lo convirtió en testigo de las transformaciones sociales, culturales y políticas de Santiago del Estero. El proyecto, a cargo de DB Arquitectos, respetó su fachada monumental y la esencia de su diseño original, a la vez que modernizó los espacios interiores para adaptarlos a las necesidades actuales. De esta manera, se logró una intervención que conserva la memoria histórica mientras incorpora tecnología y funcionalidad al servicio de la comunidad.

La iniciativa se enmarca en el plan de expansión y crecimiento del Banco Santiago del Estero, que busca optimizar la experiencia de sus clientes. Antes de esta obra, los cajeros automáticos estaban dispersos en diferentes puntos del microcentro; ahora, se concentraron en un único edificio que garantiza mayor practicidad y accesibilidad para los santiagueños, reforzando la cercanía de la entidad con la vida cotidiana de sus usuarios.

La obra fue impulsada por el presidente del Directorio del BSE, Licenciado Gustavo Ick, junto al vicepresidente Jorge Fabián González, acompañados por un equipo de arquitectos, ingenieros civiles y técnicos informáticos que hicieron posible la concreción del proyecto. Con esta nueva inauguración, el BSE no solo reafirma su compromiso con la excelencia en los servicios financieros, sino también con la puesta en valor del patrimonio histórico de la Madre de Ciudades.