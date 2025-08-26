La 3° Feria del Libro Municipal de La Banda contará con la presencia de Fabián Soberón

Este 27 de agosto comienza la 3° Feria del Libro Municipal de La Banda, un evento que reunirá a escritores, disertantes y amantes de la lectura en la “Cuna de poetas y cantores”.

En ese marco, el escritor Fabián Soberón presentará su libro “Futuro Berg” y ofrecerá la charla titulada “El audiovisual argentino hoy”. La actividad se desarrollará desde las 11 horas en la Escuela de Robótica (Sala 1).

En diálogo con la prensa, Soberón destacó la importancia de que un encuentro de estas características se realice en La Banda, al considerar que muchos de los lectores más valiosos se encuentran “fuera del mercado editorial central, circulando de manera subterránea”.

Asimismo, el autor señaló su interés por conectar con “lectores inteligentes y suspicaces, que no están bajo las luces de las pantallas ni de las redes sociales, sino que construyen una relación íntima y personal con la literatura”.

La Municipalidad de La Banda impulsa esta feria con el objetivo de descentralizar la cultura y acercar el mundo de los libros a toda la comunidad.