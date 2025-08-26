Marte y la Luna regalaron una hermosa conjunción visible desde Santiago

El aficionado en astronomía, Dante Farías, compartió imágenes del fenómeno celeste y destacó la importancia del evento astronómico.
Desde Santiago del Estero se pudo apreciar una conjunción entre Marte y la Luna, un espectáculo astronómico que deslumbró en la noche. El registro fue realizado por Dante Farías, un apasionado de la astronomía, quien envió imágenes a Diario Panorama.
“La noche hoy se prestó para ver esta conjunción de dos cuerpos celestes: nuestra compañera Celene y nuestro casi planeta hermano que en un futuro poblaremos. Actualmente Marte se encuentra a 334,88 millones de kilómetros de nosotros. Este evento se registró con un telescopio Refractor 102x600 y ocular 9mm. Buenos cielos, esto es un regalo celestial”, expresó Farías.
Luna
El fenómeno fue visible a simple vista, pero el registro con instrumental permitió apreciar con mayor detalle el acercamiento visual de los dos astros, un espectáculo natural que siempre despierta admiración en la comunidad astronómica y entre los aficionados.