Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos

Un torero de 22 años falleció en su primera presentación en la Plaza de Toros Campo Pequeno, en Lisboa, Portugal, luego de ser embestido por un toro de 685 kilos durante la corrida.

Hoy 01:21

La víctima, identificada como Manuel María Trindade, integraba el Grupo Forcados Amateur de São Manços. Durante la faena, fue arrollado y aplastado contra las tablas, quedando inconsciente. Sus compañeros y banderilleros lograron distraer al animal para liberarlo, mientras médicos de la Cruz Roja le daban asistencia inicial.

Trindade fue trasladado con respiración asistida al Hospital São José, donde sufrió un traumatismo cerebral severo y un posterior paro cardiorrespiratorio. Poco después, fue diagnosticado con muerte cerebral.

Otra víctima en el público

La tragedia no terminó allí: en medio del espectáculo, un espectador de 73 años, identificado como Vasco Morais Batista, sufrió una descompensación en las gradas. Fue atendido en el lugar y luego derivado al Hospital Santa María, donde se confirmó que padecía un aneurisma aórtico fatal.

Debate sobre la tauromaquia

El episodio reavivó la polémica en Portugal en torno a la tauromaquia y el maltrato animal. El partido Personas-Animales-Naturaleza (PAN) presentó en la Asamblea de la República un proyecto para suspender las corridas en Campo Pequeno y reconvertir el recinto en un espacio cultural y deportivo.

El mensaje de la madre y la donación de órganos

Tras el fallecimiento, la madre del joven, Alzira Beringel, enfermera en el Hospital Espírito Santo de Évora, compartió un descargo en Facebook. Allí denunció los mensajes de quienes celebraron la muerte de su hijo y reveló que sus órganos fueron donados para salvar a siete personas.

“Siempre hemos tenido perros, dormían con él, lo esperaban con alegría cuando volvía a casa. Los animales saben quiénes son las buenas personas”, escribió. Y agregó: “Mi hijo era un animal racional que eligió donar sus órganos. De este modo, seguirá viviendo en siete personas”.