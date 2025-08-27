Martín Menem: “Tengo relación con todas las droguerías del mercado”

El presidente de la Cámara de Diputados habló tras el escándalo por los audios que involucran a empresarios y supuestas coimas. Negó vínculos con Suizo Argentina y defendió a Karina Milei y “Lule” Menem.

Hoy 01:45

En diálogo con Luis Majul en LN+, Menem reconoció que conoce a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, pero aclaró que el vínculo es comercial y de carácter privado: “Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde 2004. Mi emprendimiento, GenTech, sigue vendiendo a farmacias, gimnasios y seguramente a muchas droguerías. No recomendé a Suizo Argentina, no me meto con el Estado”.

Desmentida sobre “Lule” Menem y la Ferrari

El titular de la Cámara baja rechazó los rumores sobre un supuesto video en el que Eduardo “Lule” Menem manejaría una Ferrari perteneciente a los Kovalivker en Nordelta, una versión difundida por Carlos Pagni.

“Todos los días largan una. ¿Hasta cuándo van a tirar boludeces? Es como un asedio permanente”, sostuvo Menem.

Además, aseguró que su familia no mantuvo reuniones con los empresarios farmacéuticos y negó conocer a Daniel Garbellini, funcionario vinculado a compras de medicamentos en la Andis.

Operaciones políticas y campaña electoral

El dirigente de La Libertad Avanza afirmó que los audios difundidos forman parte de una “monumental operación” en plena campaña electoral: “Se empieza a definir la historia y una buena elección de La Libertad Avanza implica jubilar a mucha gente que sigue haciendo ruido en el Congreso. Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y ‘Lule’”.

También puso en duda la autenticidad de las grabaciones: “Nadie puede aseverar que sean auténticos. Ponele que sea su voz, pero están súper editados. El contenido es falso. Habla de supuestos. Además, después de eso se apartó al implicado del cargo”.

Críticas al ministro de Seguridad bonaerense

Menem apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien vinculó a la empresa Tech Security SRL, de su hermano Adrián Menem, con incidentes en el estadio Libertadores de América.

“Acusó a los Menem, pero la empresa de mi hermano no presta servicios en Independiente. Esto forma parte de las operaciones políticas que está recibiendo el Gobierno por la campaña electoral”.