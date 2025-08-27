Ingresar
Un miércoles soleado y con 25ºC de máxima en Santiago del Estero

Se anuncia una jornada con cielo despejado y vientos del sector norte.

Hoy 06:20

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima repetiría en 25ºC, en otra jornada con cielo despejado y vientos del sector norte.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

