El tiempo para este miércoles 27 de agosto en Santiago del Estero: soleado y con 25ºC de máxima

Se anuncia una jornada con cielo despejado y vientos del sector norte.

Hoy 07:24

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima repetiría en 25ºC, en otra jornada con cielo despejado y vientos del sector norte.

