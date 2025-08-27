Jessica Chastain se luce en el tráiler de The Savant, un nuevo thriller basado en hechos reales

Apple TV+ presentó el adelanto de la miniserie protagonizada por Jessica Chastain, que sigue a una investigadora infiltrada en grupos de odio en internet. El estreno está previsto para el 26 de septiembre.

Hoy 07:07

Apple TV+ presentó el tráiler de The Savant, un thriller inspirado en hechos reales que sigue la historia de una investigadora que se infiltra en grupos de odio en internet para intentar detener a los extremistas antes de que actúen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ganadora del Óscar Jessica Chastain encabeza el reparto de esta miniserie dirigida por Matthew Heineman y escrita por Melissa James Gibson (House of Cards, The Americans), a partir de un artículo publicado en Cosmopolitan en agosto de 2019 por la periodista Andrea Stanley.

Además, Chastain, Heineman y Gibson ejercen como productores ejecutivos junto a Kelly Carmichael de Freckle Films, David Levine y Garrett Kemble de Anonymous Content, y Alan Poul.

El elenco se completa con Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste y Pablo Schreiber, en una producción de Fifth Season.

El primer episodio de The Savant se estrenará en Apple TV+ el 26 de septiembre, con un nuevo capítulo disponible cada viernes hasta completar un total de ocho episodios.