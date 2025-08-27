Margaret Qualley explica por qué evita realizar papeles para franquicias

La actriz aseguró que, por ahora, no está lista para comprometerse con una saga cinematográfica y contó el impacto que le dejaron las prótesis usadas en The Substance.

Hoy 07:30

Margaret Qualley, conocida por su papel en Maid e hija de la actriz Andie MacDowell, reveló que por el momento prefiere mantenerse alejada de las franquicias cinematográficas.

Durante una entrevista para Ladies Night de Collider, le preguntaron qué saga elegiría si pudiera unirse a una franquicia y qué papel le gustaría interpretar. La actriz respondió con sinceridad: "No creo que quiera comprometerme con una franquicia. Parece mucho tiempo. Quizás le tengo fobia al compromiso. Pero además, nadie me ha pedido nada".

Aun así, Qualley, de 30 años, no descartó por completo la idea. Cuando se le consultó qué la convencería de firmar un acuerdo para varias películas, respondió: "Probablemente sólo un director. Creo que si tienes un director increíble te sientes seguro y emocionado".

Margaret Qualley

Más adelante, la actriz también habló sobre las demandas físicas de su papel en The Substance, la película de terror corporal estrenada en 2024 en la que interpreta a Sue, la versión joven y “perfecta” del personaje de Demi Moore.

Las prótesis utilizadas para dar vida al personaje le dejaron cortes y acné en el rostro, y su piel tardó casi un año en recuperarse. "Al final fotografiaron mi falda en los créditos iniciales porque mi cara estaba tan dañada que ya no podían tomarme más fotos", contó en el podcast Happy Sad Confused.

Cuando comenzó a filmar Kinds of Kindness, donde interpreta a cuatro personajes, su rostro aún mostraba las secuelas. "¿Conoces al personaje que tiene tanto acné? Era mi acné real por las prótesis. Pensé: 'Esto es perfecto, para uno de ellos usaremos mi propio acné'. Me llevó probablemente un año recuperarme físicamente de todo aquello", explicó.