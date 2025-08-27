Sophie Turner aconseja a los jóvenes actores de Harry Potter mantenerse alejados de las redes sociales

La actriz, que debutó en Game of Thrones a los 14 años, advierte sobre el impacto negativo de la fama digital en la salud mental de los niños que protagonizarán la nueva serie de HBO.

Hoy 07:44

Sophie Turner, nominada al Emmy por su papel en Game of Thrones como Sansa Stark, compartió su experiencia como actriz infantil y su preocupación por los jóvenes que darán vida a los personajes de la próxima serie de Harry Potter de HBO.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Turner recordó que cuando comenzó su carrera, las redes sociales empezaban a ganar protagonismo, y que esa exposición temprana tuvo un efecto profundo en su salud mental.

“Tuve un par de años de paz y tranquilidad al inicio, pero luego tuve que adaptarme. Las redes sociales casi me destruyen en numerosas ocasiones”, confesó la actriz en una entrevista para Flaunt.

Con la nueva producción de HBO próxima a estrenarse, Turner ofreció consejos a los jóvenes actores que interpretarán a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley —Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, respectivamente—: “Solo quiero abrazarlos y decirles: ‘Todo va a estar bien, pero manténganse alejados de las redes sociales’. Sigan siendo amigos de siempre, vivan con su familia y asegúrense de que sus padres sean sus acompañantes. Tener ese anclaje es fundamental frente a todo lo grande y loco que van a vivir”.

Sophie Turner

La serie adaptará cada una de las novelas de J.K. Rowling en temporadas separadas, con Francesca Gardiner como showrunner y productora ejecutiva, y Mark Mylod como director de varios episodios y también productor ejecutivo.

Aunque Rowling ha sido criticada por sus opiniones anti-transgénero, continuará como productora ejecutiva y aseguró que ha trabajado “estrechamente con escritores extremadamente talentosos” en el proyecto.

Con sus declaraciones, Turner destaca la importancia de proteger la infancia y la salud mental de los jóvenes actores frente a la fama inmediata y la presión de las redes sociales.

Sophie Turner