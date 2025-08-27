Ingresar
Policiales

Prisión preventiva para una pareja por abuso sexual de niña de cuatro años

El sujeto, presunto autor material; la esposa, partícipe necesario. La defensa de la mujer va por la excarcelación o la prisión domiciliaria.

Hoy 08:05

El juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, dictó prisión preventiva para una pareja sindicada de tener vinculación en el abuso sexual de su hija de 4 años.

En audiencia, integrantes del equipo de la fiscal Florencia Torres Cianferoni detallaron que el hecho fue develado en las primeras horas del 21 de julio pasado.

La pareja llevó a la nena y reveló que se había golpeado jugando. Al asistirla, los profesionales advirtieron inequívocos signos de abuso sexual.

Las posiciones

En el debate, la defensa de la mujer, Karina Ibáñez y Valeria Galván, señaló que su cliente "es ajena a todo, ya que el 20 de julio fue a pasar el Día del Amigo. Antes de la medianoche, la llamó por celular su pareja, el acusado, e informó que la niña se atragantó con un chupetín".

A su turno, la defensa del sospechoso, Delfín Santillán y Juan Manuel Rojas, indicó que éste carece de toda responsabilidad y subrayó que la investigación es muy endeble e incipiente para el dictado de una resolución de tamaña magnitud.

Por su parte, la Fiscalía resaltó que los informes médicos son categóricos: "Abuso sexual con acceso carnal", más allá de cualquier interpretación, coartada, explicación, etc…

Después de un intenso debate, el magistrado refrendó la prisión preventiva para la pareja por seis meses, plazo para que la Fiscalía profundice la investigación.

Asimismo, la defensa bregará por el arresto domiciliario y proyecta pedir la revinculación con la víctima, cuya alimentación y cuidado fueron otorgados a una de sus tías. En el medio, la Justicia dio intervención a la Subnaf.

