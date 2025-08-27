El CCB inaugurará la muestra “Puente Invisible” con artistas de México y Santiago del Estero

Se realizará este viernes 29 de agosto, a las 19.30 horas, con obras de Daría González (México), Blanca Castiglione y Amalia Martínez (Santiago del Estero), y una charla inicial a cargo de la artista mexicana.

Este viernes 29 de agosto, a las 19.30, el Centro Cultural del Bicentenario abrirá sus puertas a la exposición de Daría González (México), Blanca Castiglione y Amalia Martínez (Santiago del Estero). La inauguración contará con una charla sobre arte a cargo de la artista mexicana.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará la muestra “Puente Invisible”, una propuesta artística que reúne a tres mujeres escultoras y pintoras, unidas por la amistad y el lenguaje del arte como nexo entre culturas.

La exposición se construye sobre la idea de la amistad como un puente invisible, capaz de enlazar ciudades y corazones. En este caso, el encuentro une a Puerto Vallarta (México) con la Madre de Ciudades en Argentina, en un intercambio cultural y afectivo que se plasma en cada una de las obras.

El espíritu de esta muestra radica en que las artistas dejan su huella personal y colectiva en las producciones, transmitiendo la fuerza de los vínculos y los lazos de unión que trascienden en el tiempo.

“Puente Invisible” no solo exhibe esculturas y pinturas, sino que además homenajea la amistad entre mujeres creadoras, reconociendo al arte como el espacio que las convoca y las convierte en nexo, unión y tránsito.

El CCB invita a toda la comunidad santiagueña a participar de este encuentro y a disfrutar de una experiencia que busca cultivar el arte y el espíritu de quienes lo contemplan y lo sienten como propio.