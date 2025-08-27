Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 3º
X
Locales

El CCB inaugurará la muestra “Puente Invisible” con artistas de México y Santiago del Estero

Se realizará este viernes 29 de agosto, a las 19.30 horas, con obras de Daría González (México), Blanca Castiglione y Amalia Martínez (Santiago del Estero), y una charla inicial a cargo de la artista mexicana.

Hoy 08:22

Este viernes 29 de agosto, a las 19.30, el Centro Cultural del Bicentenario abrirá sus puertas a la exposición de Daría González (México), Blanca Castiglione y Amalia Martínez (Santiago del Estero). La inauguración contará con una charla sobre arte a cargo de la artista mexicana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará la muestra “Puente Invisible”, una propuesta artística que reúne a tres mujeres escultoras y pintoras, unidas por la amistad y el lenguaje del arte como nexo entre culturas.

La exposición se construye sobre la idea de la amistad como un puente invisible, capaz de enlazar ciudades y corazones. En este caso, el encuentro une a Puerto Vallarta (México) con la Madre de Ciudades en Argentina, en un intercambio cultural y afectivo que se plasma en cada una de las obras.

El espíritu de esta muestra radica en que las artistas dejan su huella personal y colectiva en las producciones, transmitiendo la fuerza de los vínculos y los lazos de unión que trascienden en el tiempo.

Puente Invisible” no solo exhibe esculturas y pinturas, sino que además homenajea la amistad entre mujeres creadoras, reconociendo al arte como el espacio que las convoca y las convierte en nexo, unión y tránsito.

El CCB invita a toda la comunidad santiagueña a participar de este encuentro y a disfrutar de una experiencia que busca cultivar el arte y el espíritu de quienes lo contemplan y lo sienten como propio.

TEMAS CCB

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Andrés Gariano será el árbitro para el choque entre Central Córdoba y Estudiantes
  2. 2. Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido ante Estudiantes
  3. 3. Martín Menem: “Tengo relación con todas las droguerías del mercado”
  4. 4. El tiempo para este miércoles 27 de agosto en Santiago del Estero: soleado y con 25ºC de máxima
  5. 5. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT