Los Juríes: adolescente de 16 años en moto resultó con heridas graves tras un choque

Hoy 09:19

Un joven de 16 años resultó gravemente herido tras un siniestro vial ocurrido este martes en la ruta 7, en zona rural de Los Juríes, departamento Taboada. El motociclista fue derivado al CIS Banda con diagnóstico de traumatismo de cráneo y posible fractura.

El accidente se registró en horas de la siesta sobre la ruta provincial 7, donde un adolescente identificado con el apellido González, con domicilio en Los Juríes, se desplazaba en una motocicleta y protagonizó un choque contra una camioneta.

Tras el fuerte impacto, el joven sufrió graves lesiones en la cabeza, por lo que fue auxiliado inicialmente por el conductor del rodado mayor, quien lo trasladó al hospital zonal. Posteriormente, debido a la complejidad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación al CIS Banda, donde fue diagnosticado con traumatismo de cráneo y posible fractura.

La madre del herido se presentó ante las autoridades para informar sobre lo ocurrido. No obstante, hasta el momento no se pudo ubicar al conductor de la camioneta, quien luego de asistir en el traslado, no volvió a presentarse.

La fiscal de turno, Dra. Cecilia Rimini, dispuso la intervención del personal de la División Robo y Hurto, con el objetivo de dar con el otro protagonista del accidente y esclarecer lo sucedido.