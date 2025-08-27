Megan Fox se habría reconciliado con el padre de su hija Saga

Después de convertirse en padres de Saga, su primera hija en común, la actriz se habría acercado nuevamente a Machine Gun Kelly.

Machine Gun Kelly y Megan Fox parecen estar acercándose nuevamente tras el nacimiento de su hija, Saga, de 4 meses, según reveló una fuente en exclusiva a Us Weekly. “Están en un muy buen momento y van camino de volver a estar juntos”, señaló la fuente, añadiendo que la llegada de su hija los ha unido más que nunca.

Anteriormente, se confirmó que MGK, de 35 años, y Fox, de 39, habían decidido separarse tras anunciar el embarazo de la actriz en noviembre de 2024. Sin embargo, desde el nacimiento de Saga en marzo, la pareja ha sido vista pasando más tiempo juntos, incluyendo un reciente viaje a Costa Rica a principios de este mes.

“Las cosas van muy bien y han vuelto a conectar de una manera significativa”, aseguró la fuente. “Básicamente están juntos de nuevo, ya que han estado pasando todas las noches con la bebé”.

A pesar de este acercamiento, la fuente aclara que la pareja no ha definido formalmente su relación, buscando evitar “estrés extra”. Fox, según la fuente, “prefiere que las cosas sean fluidas porque le permite mantener libertad en caso de que MGK haga algo que no apruebe” y todavía “no ha bajado la guardia por completo”.

La relación de Fox y Kelly ha sido intermitente desde que se conocieron en el rodaje de Midnight in the Switchgrass en marzo de 2020, cuando Fox aún estaba casada con Brian Austin Green, con quien tiene tres hijos: Noah (12), Bodhi (11) y Journey (9). Tras el anuncio del divorcio en mayo de 2020, Fox comenzó su relación con Kelly. Actualmente, Green está comprometido con Sharna Burgess, con quien tiene a su hijo Zane, de 2 años.

El cantante de Bloody Valentine le propuso matrimonio a Fox en enero de 2022, pero la pareja nunca llegó al altar. En los años siguientes enfrentaron diversas dificultades, incluido un aborto espontáneo en 2023, antes de que la relación mejorara en noviembre de 2024 con el anuncio del embarazo. Kelly también es padre de Casie, de 16 años, fruto de su relación con Emma Cannon.

Poco después del Día de Acción de Gracias de 2024, Us Weekly confirmó que la pareja había vuelto a separarse, tras constantes discusiones debido a su carácter temperamentales. Desde entonces, Fox ha mantenido un perfil bajo, mientras que Kelly habló sobre su situación en el pódcast Popcast de The New York Times en agosto, señalando que ninguno de los dos había comentado públicamente su relación.

“Las cosas parecen haber vuelto a la ‘normalidad’ entre ellos”, comentó una fuente a Us este mes, después de que la pareja llevara a Saga de vacaciones durante el verano.

