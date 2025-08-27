Ingresar
Policiales

Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado

El accidente tuvo lugar en horas de la mañana de este miércoles, en la intersección con calle Francisco Jiménez Paz.

Hoy 09:11
Accidente

Un siniestro vial registrado en la zona norte de la ciudad Capital, en horas de la mañana de este miércoles, movilizó a los servicios de emergencia. El hecho tuvo lugar en la intersección de Av. Núñez del Prado y calle Francisco Jiménez Paz, donde un remis y una motocicleta Yamaha Crypton 110 colisionaron violentamente.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó con lesiones que motivaron la rápida intervención del personal de salud. El motociclista fue asistido en el lugar y luego derivado al hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, el chofer del remis permaneció en el lugar, mientras que efectivos policiales y peritos de Tránsito trabajaron para establecer las circunstancias exactas del siniestro.

