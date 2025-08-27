Ingresar
Policiales

Choque en cadena en plena Av. Belgrano dejó importantes daños materiales

El siniestro vial ocurrió pasadas las 8, entre Libertad y Pellegrini, y generó demoras en el tránsito.

Hoy 09:04
Choque en cadena Belgrano

Un accidente de tránsito registrado esta mañana en pleno centro de la Madre de Ciudades generó algunas demoras, y dejó importantes daños materiales.

El hecho ocurrió pasadas las 8, sobre avenida Belgrano, entre Libertad y Pellegrini, cuando una camioneta que se encontraba detenida fue impactada de lleno por un remis perteneciente a la empresa Santa Rita. Producto del choque, la Toyota Hilux terminó colisionando contra un utilitario que esperaba el cambio del semáforo.

El fuerte impacto provocó importantes daños materiales en los rodados y complicó la circulación en la zona hasta que personal policial intervino para ordenar el tránsito.

Pese a la violencia del siniestro, los ocupantes resultaron ilesos.

