SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025
Mascotas

Lamerse las patas: la señal que puede alertar sobre la salud de tu perro

Este comportamiento no siempre es un juego; detrás puede haber alergias, parásitos o problemas de ansiedad.

Hoy 09:00
Perro se lame la pata

Cuando un perro se lame de manera repetida las patas, no se trata de una costumbre cualquiera: puede ser el síntoma de una enfermedad o de un problema emocional que requiere atención.

Por qué los perros se lamen las patas

Muchos dueños creen que este hábito es una forma de higiene, como lo hacen los gatos. Sin embargo, en los perros no funciona de esa manera. Según la veterinaria española Carmen Arteaga (@mimartevet), los lamidos constantes suelen estar relacionados con:

* Irritaciones en la piel o zonas enrojecidas que no siempre son visibles para el dueño.

* Humedad entre los dedos, que puede favorecer la aparición de hongos o pérdida de pelo.

* Estrés o ansiedad, ya que algunos perros canalizan sus nervios igual que las personas que se muerden las uñas.

* Procesos inflamatorios o alergias, ya sean alimentarias o provocadas por factores del ambiente.

* Parásitos, que generan picazón y llevan al perro a lamerse para calmarse.

En todos los casos, los especialistas recomiendan no subestimar este comportamiento y acudir al veterinario para obtener un diagnóstico adecuado.

Qué hacer si tu perro se lame constantemente las patas

Lo primero es no banalizar el hábito ni pensar que es un simple pasatiempo. Detrás puede haber una afección física o un cuadro de estrés que necesita tratamiento. El veterinario es quien debe evaluar al animal y, según la causa, indicar el tratamiento más adecuado.

Algunas de las medidas más comunes incluyen:

* Antihistamínicos o antiinflamatorios, si hay alergias o dermatitis con brotes.

* Cremas o shampoos especiales, en casos de dermatitis atópica, para aliviar la picazón sin afectar al organismo.

* Cambios en la rutina: más ejercicio, paseos, juegos y estímulos para reducir el estrés y la ansiedad.

Dermatitis atópica: la causa más común

Entre todos los motivos posibles, la dermatitis atópica canina es una de las principales razones por las que un perro se lame las patas de forma compulsiva. Se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura definitiva, pero puede controlarse para evitar que provoque brotes e infecciones.

El tratamiento se centra en reducir la picazón y la inflamación, combinando medicamentos, productos tópicos y una correcta higiene.

