Lamerse las patas: la señal que puede alertar sobre la salud de tu perro

Este comportamiento no siempre es un juego; detrás puede haber alergias, parásitos o problemas de ansiedad.

Hoy 09:00

Cuando un perro se lame de manera repetida las patas, no se trata de una costumbre cualquiera: puede ser el síntoma de una enfermedad o de un problema emocional que requiere atención.

Por qué los perros se lamen las patas

Muchos dueños creen que este hábito es una forma de higiene, como lo hacen los gatos. Sin embargo, en los perros no funciona de esa manera. Según la veterinaria española Carmen Arteaga (@mimartevet), los lamidos constantes suelen estar relacionados con:

* Irritaciones en la piel o zonas enrojecidas que no siempre son visibles para el dueño.

* Humedad entre los dedos, que puede favorecer la aparición de hongos o pérdida de pelo.

* Estrés o ansiedad, ya que algunos perros canalizan sus nervios igual que las personas que se muerden las uñas.

* Procesos inflamatorios o alergias, ya sean alimentarias o provocadas por factores del ambiente.

* Parásitos, que generan picazón y llevan al perro a lamerse para calmarse.

En todos los casos, los especialistas recomiendan no subestimar este comportamiento y acudir al veterinario para obtener un diagnóstico adecuado.

Qué hacer si tu perro se lame constantemente las patas