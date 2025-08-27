Siniestro vial en la intersección de Gaucho Rivero y Santa Fe: un joven motociclista resultó herido

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este miércoles. El motociclista fue trasladado al Hospital Regional.
Un siniestro vial registrado cerca de las 8 de la mañana de este miércoles generó momentos de tensión, cuando un motociclista colisionó contra un auto radiotaxi en la esquina de Gaucho Rivero y Santa Fe.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según testigos, un joven que se desplazaba en una motocicleta Honda Wave, se dirigía aparentemente hacia su lugar de trabajo cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra el vehículo de alquiler.
El conductor de la moto fue rápidamente asistido por personal de salud que arribó al lugar, y debido a las lesiones sufridas, fue trasladado de urgencia al hospital Regional para recibir atención médica.
Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y recabar testimonios, con el fin de determinar las circunstancias que provocaron el choque.