Un desconocido abrió fuego contra jóvenes que jugaban al fútbol en Rosario, hirió a cinco y se dio a la fuga

El hecho tuvo lugar en la cancha ubicada en Barra al 1300 bis, barrio Empalme Graneros.

Hoy 09:25

Un hecho de extrema violencia sacudió Rosario en la noche del martes, cuando cinco jóvenes que jugaban un partido de fútbol fueron atacados a balazos en la cancha ubicada en Barra al 1300 bis, barrio Empalme Graneros. Según informaron fuentes policiales, un desconocido abrió fuego y luego se dio a la fuga, mientras los jugadores intentaban refugiarse.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las víctimas, con edades que van desde los 16 hasta los 23 años, fueron trasladadas a diferentes centros de salud, cuatro al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y una al Hospital Alberdi, tanto en vehículos particulares como acompañadas por personal de seguridad. Entre los heridos se encuentra un adolescente de 16 años con un balazo en la mano, un joven de 19 años con una herida en el brazo derecho que provocó una fractura, otro joven de 19 años con un impacto en el muslo derecho, un joven de 23 años con una herida en la pierna izquierda y un joven de 20 años con un balazo en la pierna.

Los cinco permanecen bajo observación médica, aunque sus vidas no corren peligro, aseguraron las fuentes.

La investigación del ataque, cuyas motivaciones aún se desconocen, está a cargo de personal de Gendarmería y la Policía de Santa Fe, que trabaja para identificar al autor del hecho y esclarecer las circunstancias que llevaron al violento episodio.