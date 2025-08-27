Robo a mano armada en el Bº Bosco III: sustrajeron una camioneta y $3 millones

Cuatro delincuentes armados interceptaron a dos hombres en plena calle, golpearon a las víctimas y huyeron con la camioneta y dinero en efectivo.

Hoy 10:35

En las primeras horas de este miércoles, alrededor de la 1.10, un hombre de 40 años circulaba junto a un amigo a bordo de una camioneta Toyota Hilux, por la intersección de 228 y 435, barrio Bosco III, al norte de la ciudad Capital.

Según informaron fuentes policiales, ambos fueron interceptados por un automóvil Volkswagen Bora color azul, ocupado por cuatro sujetos vestidos con pantalón azul y campera negra, quienes portaban pistolas 9mm. Los delincuentes les gritaron “policía, policía”, por lo que las víctimas descendieron de inmediato de la camioneta.

En ese momento, los atacantes los golpearon con culatazos y se llevaron la camioneta, una mochila con 3 millones de pesos en efectivo y dos celulares. La banda criminal huyó en dos vehículos distintos por la calle 228 hacia el sur.

La fiscal de turno, Dra. Vittar, tomó intervención en el caso y dispuso la participación de la Brigada Inverna. Además, se cerraron rutas en la zona, aunque hasta el momento no se registraron novedades sobre la ubicación de los delincuentes.