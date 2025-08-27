Violento intento de asalto a un colectivo de la línea 27 de Junio en Forres

Tres delincuentes encapuchados, armados con cuchillos, atacaron al chofer y a los pasajeros. El hecho ocurrió en la penúltima parada, frente al nuevo profesorado.

Hoy 10:31

Momentos de tensión vivieron anoche los pasajeros de un colectivo de la empresa 27 de Junio, que cubre el recorrido Santiago–Beltrán–Forres–Fernández, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar al chofer en la ciudad de Forres.

El hecho se registró cerca de las 23.10, en la penúltima parada, frente al nuevo profesorado, cuando tres jóvenes encapuchados y con barbijos subieron al ómnibus con cuchillos en mano, amenazando al conductor y a los pasajeros.

Según relató Gustavo Abdala, estudiante de Psicología y testigo del hecho, a Radio Panorama, “los delincuentes subieron violentamente y atacaron al chofer. Lo amenazaron con cuchillos y le exigían la recaudación”.

Abdala contó que al momento del ataque había unas 15 personas arriba del colectivo. “El colectivero hizo fuerza para que no le roben la plata. Le apuntaron con un cuchillo, pero no pasó a mayores. En medio del forcejeo, alcanzó a dar un manotazo y uno de los asaltantes cayó, entonces el chofer aceleró y logró salir del lugar”, relató.

Los pasajeros alertaron a la Policía y posteriormente realizaron la denuncia en la Comisaría de Forres. Si bien los delincuentes huyeron sin concretar el robo, el episodio generó temor entre quienes viajaban.

“Fue una situación fea y triste, no nos imaginábamos algo así en el interior. Me apuntaron con un cuchillo y fueron minutos de mucha tensión”, agregó Abdala.

La Policía trabaja en la identificación de los delincuentes, que habrían permanecido unos cinco minutos arriba del colectivo antes de huir ante la reacción del chofer.