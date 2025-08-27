Una mujer intentó ingresar cocaína oculta en las suelas de sus zapatillas en la cárcel de Villa María

El hecho ocurrió en el marco de las visitas habituales al penal. Durante la inspección, el personal penitenciario detectó anomalías en el calzado de la visitante.

Hoy 10:29

El hecho ocurrió en el marco de las visitas habituales al penal, donde la mujer fue sometida a los controles reglamentarios, incluido el paso por un body scanner. Durante la inspección, el personal penitenciario detectó anomalías en el calzado de la visitante, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Al retirar las zapatillas, los oficiales encontraron 10 envoltorios de nylon con una sustancia blanca compatible con clorhidrato de cocaína, por lo que se dio intervención inmediata a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La droga fue secuestrada y trasladada junto con la documentación correspondiente a la sede judicial, donde se inició una investigación para determinar su origen y posibles vínculos con internos o terceros relacionados con el penal.

Este no fue el único intento reciente de ingreso de drogas en el Establecimiento Penitenciario N° 5. Apenas una semana antes, un recluso intentó ocultar marihuana en su calzado, tras recibir un envoltorio arrojado al interior del predio, procedimiento que también derivó en una investigación por posibles connivencias entre internos y proveedores externos.

El modus operandi de ocultar drogas en las suelas de las zapatillas se ha repetido en otros penales de la región, como en la Unidad Penal N° 11 de Piñero, en Santa Fe, donde varias mujeres fueron detenidas bajo la misma modalidad. En todos los casos, el personal penitenciario logró detectar anomalías en los calzados y secuestrar los estupefacientes, que suelen estar destinados a la venta intramuros en los llamados “búnkeres tumberos” y no al consumo personal.

Todas las pruebas recolectadas fueron puestos a disposición de la Justicia, reforzando los controles de seguridad y la vigilancia para prevenir el ingreso de drogas en los penales.