Hallaron nuevos perfiles de ADN en la casa de Matías Jurado, el supuesto asesino serial de Jujuy

Las autoridades cotejarán los resultados con familiares de personas desaparecidas mientras Jurado continúa bajo prisión preventiva.

Hoy 10:34

La causa contra Matías Jurado, detenido como presunto asesino serial en Jujuy, sumó un nuevo capítulo con el hallazgo de dos perfiles de ADN no identificados entre las 206 muestras levantadas en la denominada “casa del horror”. Así lo informó el fiscal regional Guillermo Beller, quien precisó que los análisis servirán para cotejar el material genético con familiares de personas reportadas como desaparecidas, cuyos resultados se esperan en los próximos días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hasta el momento, cuatro perfiles de ADN han sido detectados: dos ya confirmados, correspondientes a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, y dos nuevos que aún esperan identificación. Cabe destacar que no se han hallado cuerpos completos, y los estudios se realizan sobre rastros de sangre y restos óseos encontrados en la vivienda.

La investigación también apunta a la posible vinculación de Jurado con otros desaparecidos, como Juan Carlos González, Juan José Ponce, Miguel Ángel Quispe y Sergio Alejandro Sosa, además de dos casos adicionales aún bajo análisis.

Según la reconstrucción de los investigadores, Jurado operaba siguiendo un patrón reiterado: elegía los viernes para acercarse a personas en situación de calle, les ofrecía trabajos o bebidas, y los persuadía para que lo acompañaran a su domicilio en el barrio Alto Comedero. Una vez en la vivienda, se sospecha que sometía a las víctimas, las descuartizaba y disponía de sus restos mediante entierros, quema o bolsas arrojadas a basurales. Las herramientas halladas, como palas, bolsas, carretillas y ollas, respaldarían esta hipótesis.

La madre de Sosa, Rosalía Toconás, relató que su hijo fue engañado mediante la promesa de trabajo y recordó que, aunque tenía problemas con el alcohol, contaba con el respaldo de su familia y no vivía en situación de calle.

Actualmente, Jurado permanece en prisión preventiva en el penal de Gorriti, en un sector aislado con cámaras de seguridad, sin visitas de familiares ni abogados. Las pericias psicológicas indican que comprende la criminalidad de sus actos, aunque aún se busca determinar el móvil y el perfil exacto del sospechoso, quien en la audiencia de imputación se declaró inocente.