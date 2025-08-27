Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 16º
X
Locales

Santiago del Estero recibirá al Dr. Eugenio Zaffaroni en el Encuentro Nacional Homenaje al Papa Francisco

Así lo confirmó el Dr. Darío Alarcón en diálogo con Radio Panorama. El evento, que se realizará el 4 y 5 de septiembre, reunirá a destacados juristas y será un espacio de reflexión sobre la justicia y los valores franciscanos.

Hoy 10:33

El Óvalo del Parque Sur de la capital santiagueña será sede del Encuentro Nacional Homenaje al Papa Francisco, que se desarrollará los próximos 4 y 5 de septiembre bajo el lema “La senda franciscana frente a la crisis civilizatoria”. La actividad es organizada por el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los disertantes confirmados se encuentra el ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, y se prevé que el encuentro funcione como un espacio de reflexión sobre los valores franciscanos aplicados a la justicia y los desafíos que enfrenta la sociedad en la actualidad.

Darío Alarcón. Darío Alarcón.

En diálogo con Radio Panorama, el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados, destacó que “la elección de Santiago del Estero responde a su relevancia histórica y al reconocimiento del Papa como Sede Primada de la Iglesia Católica en Argentina”.

Alarcón agregó que “el encuentro es importante por los desafíos a los que la Justicia se enfrenta en la actualidad”, subrayando la necesidad de generar espacios de debate y análisis en torno a la ética, la justicia y la ciudadanía.

TEMAS Eugenio Zaffaroni

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Andrés Gariano será el árbitro para el choque entre Central Córdoba y Estudiantes
  2. 2. Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido ante Estudiantes
  3. 3. El tiempo para este miércoles 27 de agosto en Santiago del Estero: soleado y con 25ºC de máxima
  4. 4. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  5. 5. Martín Menem: “Tengo relación con todas las droguerías del mercado”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT