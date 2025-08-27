Santiago del Estero recibirá al Dr. Eugenio Zaffaroni en el Encuentro Nacional Homenaje al Papa Francisco

Así lo confirmó el Dr. Darío Alarcón en diálogo con Radio Panorama. El evento, que se realizará el 4 y 5 de septiembre, reunirá a destacados juristas y será un espacio de reflexión sobre la justicia y los valores franciscanos.

Hoy 10:33

El Óvalo del Parque Sur de la capital santiagueña será sede del Encuentro Nacional Homenaje al Papa Francisco, que se desarrollará los próximos 4 y 5 de septiembre bajo el lema “La senda franciscana frente a la crisis civilizatoria”. La actividad es organizada por el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU).

Entre los disertantes confirmados se encuentra el ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, y se prevé que el encuentro funcione como un espacio de reflexión sobre los valores franciscanos aplicados a la justicia y los desafíos que enfrenta la sociedad en la actualidad.

Darío Alarcón.

En diálogo con Radio Panorama, el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados, destacó que “la elección de Santiago del Estero responde a su relevancia histórica y al reconocimiento del Papa como Sede Primada de la Iglesia Católica en Argentina”.

Alarcón agregó que “el encuentro es importante por los desafíos a los que la Justicia se enfrenta en la actualidad”, subrayando la necesidad de generar espacios de debate y análisis en torno a la ética, la justicia y la ciudadanía.