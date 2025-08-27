Con Messi como titular, Inter Miami se juega el pase a la final de la Leagues Cup ante Orlando City

En Fort Lauderdale, el encuentro por las semifinales se jugará desde las 21:30.

Hoy 11:52

El Inter Miami se prepara para una noche histórica en la Leagues Cup, donde buscará clasificar a la gran final con Lionel Messi como principal figura, desde las 21:30. El equipo dirigido por Javier Mascherano enfrentará a Orlando City en el Clásico del Sol, un duelo que genera enorme expectativa en el Chase Stadium.

La presencia del capitán argentino se confirmará horas antes del partido, pero todo indica que Messi estará desde el arranque tras recuperarse de la lesión muscular en su pierna derecha. El rosarino volvió a entrenarse a la par de sus compañeros este martes y Mascherano confía en que su aporte sea clave para llevar al equipo rosa a la final.

Además, Jordi Alba también se sumó a los trabajos grupales y podría reaparecer como titular en el lateral izquierdo. La única baja confirmada es la del joven atacante Allen Obando, que quedó descartado por una lesión en los isquiotibiales.

La posible formación de Inter Miami sería: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. Sin embargo, no se descarta la inclusión de Tadeo Allende desde el inicio, mientras que Ian Fray y Baltasar Rodríguez también pelean por un lugar.

En el banco estará Javier Morales como técnico interino, ya que Mascherano cumplirá una fecha de suspensión tras su expulsión ante Tigres UANL. Inter Miami sueña con hacer historia y, con Messi recuperado, el objetivo de jugar la final está más cerca que nunca.