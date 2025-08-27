Aaron Anselmino, nuevo refuerzo del Borussia Dortmund: llega a préstamo desde Chelsea

El defensor argentino de 20 años, surgido en Boca Juniors, fue presentado oficialmente por el club alemán.

Hoy 12:02

El Borussia Dortmund presentó este miércoles a Aaron Anselmino como nuevo refuerzo para la temporada 2025/26. El zaguero pampeano, surgido de las inferiores de Boca Juniors, llega a préstamo por un año, sin opción de compra, procedente del Chelsea, club al que había arribado en enero de 2024.

En el conjunto inglés, el defensor de 20 años apenas integró el banco de suplentes en tres ocasiones y disputó un solo partido oficial, en los octavos de final del Mundial de Clubes ante Benfica, donde terminó consagrándose campeón. Sin embargo, el entrenador le comunicó que no iba a ser prioridad en esta temporada y le recomendó buscar continuidad.

El Dortmund, que necesitaba refuerzos urgentes en defensa por las lesiones de Niklas Süle y Nico Schlotterbeck, y la suspensión de Filipo Mane, vio en Anselmino una oportunidad. "Lo seguimos desde su etapa en Boca Juniors. Es un jugador joven, talentoso y con mucha personalidad. Lo integraremos rápidamente porque lo necesitamos de inmediato", aseguró Sebastian Kehl, director deportivo del club alemán.

Anselmino ya posó con la camiseta negra y amarilla, donde utilizará el dorsal 28. El defensor podría debutar pronto, ya que Nico Kovac cuenta con pocas variantes en la zaga central. Además de jugar la Bundesliga, el pampeano tendrá la oportunidad de disputar la UEFA Champions League con uno de los clubes más importantes de Europa.