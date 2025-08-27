Cómo comprar las entradas para ver a la Selección Argentina ante Venezuela por Eliminatorias

La Scaloneta vuelve a la actividad el 4 de septiembre en el Monumental, y las entradas generales salen a la venta este miércoles. Te contamos dónde y cómo conseguir tus tickets para alentar a la Albiceleste.
La Selección Argentina ya tiene asegurado el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, pero quiere cerrar con todo su camino hacia el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, y luego visitará a Ecuador el 9 de septiembre en Guayaquil.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Las entradas para el partido ante la Vinotinto estarán disponibles para el público en general desde este miércoles a las 17 hs, con precios que van desde $90.000 (populares) hasta $480.000 (plateas medias). Además, habrá dos formas de conseguir los tickets: venta online y entradas digitales.
Por la sanción impuesta por FIFA debido a cánticos discriminatorios ante Colombia, la tribuna Centenario Baja será ocupada exclusivamente por público infantil invitado por ONGs y clubes, mientras que la Centenario Alta tendrá una bandera alusiva contra la discriminación. La AFA anunció que se realizarán acciones de concientización durante la jornada para erradicar todo tipo de violencia y actos xenófobos en los estadios.