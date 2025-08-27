Cómo comprar las entradas para ver a la Selección Argentina ante Venezuela por Eliminatorias

La Scaloneta vuelve a la actividad el 4 de septiembre en el Monumental, y las entradas generales salen a la venta este miércoles. Te contamos dónde y cómo conseguir tus tickets para alentar a la Albiceleste.

Hoy 12:09

La Selección Argentina ya tiene asegurado el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, pero quiere cerrar con todo su camino hacia el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, y luego visitará a Ecuador el 9 de septiembre en Guayaquil.

Las entradas para el partido ante la Vinotinto estarán disponibles para el público en general desde este miércoles a las 17 hs, con precios que van desde $90.000 (populares) hasta $480.000 (plateas medias). Además, habrá dos formas de conseguir los tickets: venta online y entradas digitales.

Venta online tradicional

Se realiza a través del portal www.deportick.com.

El canje de entradas será presencial en las boleterías del MAS Monumental .

será en las boleterías del . El retiro se podrá hacer entre el sábado 30 de agosto y el miércoles 3 de septiembre, de 9 a 18 hs.

Entradas digitales

Disponibles desde este miércoles a las 20 hs .

. La venta se hace por www.afatickets.com.ar.

Los tickets se descargan directamente en la App AFA y el ingreso al estadio será mediante código QR dinámico, con la misma tecnología de seguridad que utilizan FIFA y UEFA.

Precios de las entradas

Popular: $90.000

$90.000 Popular menor: $29.000

$29.000 Sívori y Centenario Alta: $158.000

$158.000 Sívori y Centenario Media: $320.000

$320.000 San Martín y Belgrano Alta: $260.000

$260.000 San Martín y Belgrano Baja: $450.000

$450.000 San Martín y Belgrano Media: $480.000

Sanción de FIFA y sectores especiales

Por la sanción impuesta por FIFA debido a cánticos discriminatorios ante Colombia, la tribuna Centenario Baja será ocupada exclusivamente por público infantil invitado por ONGs y clubes, mientras que la Centenario Alta tendrá una bandera alusiva contra la discriminación. La AFA anunció que se realizarán acciones de concientización durante la jornada para erradicar todo tipo de violencia y actos xenófobos en los estadios.