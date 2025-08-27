Champions League 2025/26: todo lo que tenés que saber del sorteo de la fase de grupos

Este jueves 28 de agosto a las 13hs se realizará en Mónaco el sorteo de la Orejona. La Premier League tendrá récord de equipos y se confirmaron los bombos para la fase de grupos.

Hoy 12:15

La Champions League entra en su etapa más esperada: este jueves 28 de agosto se realizará en Mónaco el sorteo de la fase de grupos de la edición 2025/26, el torneo de clubes más importante de Europa. Con 36 equipos participantes y varias novedades, se espera un sorteo lleno de tensión y expectativas para los hinchas.

La Premier League será protagonista histórica en esta edición: contará con seis equipos clasificados. A los tradicionales Liverpool, Arsenal, Chelsea y Manchester City, se suman Newcastle y Tottenham. Los “Magpies” accedieron gracias al European Performance Spot, que otorga dos plazas extra a las ligas con mejor coeficiente europeo. Por su parte, los Spurs se ganaron su lugar tras consagrarse campeones de la Europa League.

En cuanto al resto de los beneficiados, Villarreal se sumó al cuadro principal también por el rendimiento de los equipos españoles en competencias europeas, mientras que PSG, campeón vigente de la Champions, liderará el bombo 1 junto con los gigantes de Europa.

Formato del sorteo y sistema de bombos

El sorteo mantendrá el formato que se estrenó la temporada pasada. Los 36 equipos estarán divididos en cuatro bombos según su coeficiente UEFA. Cada equipo jugará ocho partidos: enfrentará a dos rivales por cada bombo, uno de local y otro de visitante.

La única restricción es que no se podrán enfrentar equipos del mismo país, salvo que sea inevitable por el número de clasificados. En ese caso, podría haber un solo cruce entre clubes de la misma liga.

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty (faltan definir dos clasificados).

La nueva pelota de la Champions

Horas antes del sorteo, adidas presentó el balón oficial de la fase de grupos de la Champions League 2025/26. El diseño del modelo masculino está inspirado en el cielo nocturno, mientras que el de la Women’s Champions League toma como referencia el espacio profundo y las auroras boreales. Las finales se disputarán en Budapest (masculina) y Oslo (femenina) en mayo de 2026.