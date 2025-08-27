Ingresar
Jardines y personal de salud de la Municipalidad participaron de una jornada de concientización por el Día Mundial contra el Dengue

Se llevó a cabo en Plaza Libertad con el objetivo de adoptar medidas para prevenir la proliferación del mosquito y cuidar la salud de la comunidad.

Hoy 12:33

Alumnos de los jardines de infantes municipales y personal de la Dirección de Salud de la Capital participaron de la jornada de concientización por el Día Mundial contra el Dengue con actividades preventivas en plaza Libertad, organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con stands de producciones realizadas en los jardines a modo de prevención, participaron el Jardín de Infantes N°4 “El Principito”, el Jardín de Infantes N°9 “La Misericordia”, Jardín de Infantes N° 18 “Bruno Volta” y Jardín de Infantes N°20 “Islas Malvinas”.

Con el objetivo de adoptar medidas para prevenir la proliferación del mosquito y cuidar la salud de la comunidad, docentes y alumnos formaron parte de las actividades programadas, con cartelera diaria, dibujos, maquetas y confección de afiches, entre otras.

