Cultura de la Municipalidad lanzó el concurso Salón de Formato Mediano 2025 para artistas plásticos

El tradicional espacio cultural recibirá desde el 1 de septiembre hasta el 3 de octubre la presentación de los trabajos en Casa Argañaraz Alcorta. Los ganadores obtendrán premio en efectivo y plaqueta.

Hoy 12:39

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital lanzó el concurso de Salón de formato mediano 2025 destinado a artistas plásticos de la ciudad o residentes con un mínimo de tres años sobre obras tridimensionales, esculturas y objeto de cerámica.

“Es un concurso que se viene dando en diferentes formatos de la plástica y que busca fomentar su producción en nuestra ciudad y en la provincia y también acompañar a la comunidad con estas actividades que son libres y gratuitas”, explicó el director de Cultura, Francisco Avendaño.

El funcionario indicó que en esta edición el primer premio consistirá en $1.000.000 y una plaqueta, el segundo lugar recibirá $750.000 y plaqueta y la tercera ubicación será ganadora de $500.000 y una plaqueta. Además, se otorgarán 3 menciones especiales.

Las obras ganadoras serán exhibidas en Casa Argañaraz Alcorta y formarán parte del patrimonio de la comuna capitalina.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Ñam, Facundo Lezcano, indicó que la convocatoria es abierta con requerimientos que tienen que ver con las medidas específicas de las obras a presentar, como que deberán cumplir con 50 cm por cada lado de mínimo y 1.20 metros por cada lado de máximo y que no superen los 30 kilos.

El artista, también agradeció a la Municipalidad y a la intendente Ing. Norma Fuentes “porque este tipo de concursos contribuyen al desarrollo cultural de la ciudad y de los artistas”.