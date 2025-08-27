Destacados deportistas santiagueños reconocidos por el Senado de la Nación

El diploma que recibieron destaca su dedicación y ejemplo como orgullo para todo el pueblo argentino, contribuyendo además al prestigio del Taekwon-Do en el mundo como verdaderos embajadores deportivos.

Los deportistas locales que representaron a la República Argentina en el Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF Barcelona 2025, junto al resto de la delegación nacional, fueron distinguidos en el Congreso de la Nación, invitados por la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, Presidenta de la Comisión de Deporte.

A través de la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF (CATITF), la Cámara Alta otorgó un Diploma de Reconocimiento a Emanuel García de Pascuale, coronado Campeón Mundial en Combate Pre-Juvenil hasta 50 kg, así como a Julieta Brescia y Francisco Martínez quienes obtuvieron con el tercer lugar en el podio de Combate Pre-Juvenil hasta 60 kg y 50 kg respectivamente, como incentivo al mérito de la destacada participación que tuvieron en el viejo continente.

El diploma que recibieron destaca su dedicación y ejemplo como orgullo para todo el pueblo argentino, contribuyendo además al prestigio del Taekwon-Do en el mundo como verdaderos embajadores deportivos.

Si bien es cierto, Emanuel De Pascuale no pudo estar presente en la ceremonia, pronto recibirá su diploma en manos.

La alegría del reencuentro con los pares de las otras provincias se completó en el Salón Azul del Palacio Legislativo durante la tarde de ayer, y marca el claro nivel deportivo que tienen los taekwondistas locales.

Tanto De Pacuale, como Brecsia y Martínez pertenecen a la Asociación Norte de Taekwon-Do ITF, presidida por el Maestro Juan Bernasconi.