La UCSE inspira vocaciones: arrancó con éxito la Exposición de Carreras 2025

En su primer día, la UCSE recibe a cientos de estudiantes santiagueños para guiarlos en la elección de su futuro profesional.

Hoy 12:55

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) dió inicio hoy a su Exposición de Carreras 2025, un evento clave para la orientación vocacional de los estudiantes de quinto año de la provincia. Desde las primeras horas de la mañana, el campus universitario se llenó de jóvenes provenientes de diversas escuelas secundarias, ansiosos por explorar las opciones académicas que ofrece la UCSE y descubrir su vocación.

Durante estos dos días, 27 y 28 de agosto, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en talleres prácticos, charlas inspiradoras y demostraciones interactivas, diseñadas para conectar el mundo académico con las demandas del mercado laboral actual. Este año, la exposición se renovó con un enfoque en la interactividad y la conexión con el mundo laboral.

Uno de los momentos más esperados es la serie de charlas a cargo de alumnos de la UCSE y sus respectivos docentes, que se encuentran en los stand, quienes compartirán sus experiencias profesionales y brindarán consejos a los futuros universitarios. Además, se incorporó una nueva temática en donde cada facultad se encuentra categorizada y destacada, así los alumnos puedan guiarse mejor y comprender un poco más la estructura de la universidad.

Las autoridades a cargo de la realización de la Expo, destacan la importancia de este evento para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Así como también alumnos responsables de cada stand de las diversas carreras, están emocionados por compartir sus experiencias y poder enseñarles a cada alumno un poco de su vocación. "Estamos muy contentos por recibirlos y poder mostrarles un poco de lo que hacemos en nuestro día a día, cada innovación, y cada aventura nueva que nos trae el ser futuros comunicadores de la provincia", dijo Luciano Carrizo, alumno de la carrera de Comunicación Social.

La UCSE invita a todos los estudiantes de quinto año de Santiago del Estero a participar en esta experiencia única, que les permitirá explorar sus opciones, descubrir su vocación y dar el primer paso hacia un futuro profesional lleno de éxitos. La exposición continúa mañana, 28 de agosto, con una agenda repleta de actividades y sorpresas.