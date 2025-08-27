Ingresar
"Con la ciencia tenemos futuro": La Banda experimenta y apoya al Conicet desde la Feria del Libro

Docentes del stand de Comunicación y Desarrollo Territorial propusieron actividades con materiales caseros para despertar vocaciones científicas y remarcaron la defensa de la investigación nacional.

Hoy 13:00

Por Álvaro Cortez | Fotografía: Valentina Castaño

En el marco de la tercera edición de la Feria del Libro de La Banda, el stand de Comunicación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad presentó una propuesta que combinó ciencia, educación y soberanía tecnológica. A través de experimentos caseros, el equipo buscó despertar la curiosidad de los niños y remarcar la importancia de apoyar a los científicos del Conicet.

“Con la ciencia tenemos futuro y obviamente apoyamos la lucha del Conicet, que son nuestros científicos a lo largo y ancho del país y ellos son un potencial científico”, destacó Silvia Ponce, docente a cargo del espacio municipal, en diálogo con Diario Panorama. La actividad estuvo centrada en mostrar, con recursos sencillos, cómo los gases y la energía pueden mover objetos y generar aprendizajes dentro y fuera del aula.

Los docentes explicaron que el propósito fue alentar la creatividad infantil y vincular a los estudiantes con la ciencia desde pequeños. “Nuestro propósito aquí es despertar la curiosidad de los niños a través de pequeños experimentos caseros que pueden ser hechos de la mano del docente”, señalaron.

Entre los ejemplos se mostró un auto fabricado con materiales reciclados que funciona con agua y genera energía, además de lámparas artesanales y reacciones químicas con vinagre, bicarbonato y huevo. Todas las prácticas fueron realizadas con elementos cotidianos y bajo la recomendación de contar siempre con la supervisión de un adulto.

La propuesta también se articuló con los contenidos escolares y la necesidad de formar futuros ingenieros y técnicos. “Necesitamos gente que entienda sobre este tipo de saberes desde muy chiquita. Hoy tenemos tutoriales y telecomunicaciones que ayudan a la docencia a hacer más amena la clase”, remarcaron desde el stand.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda reforzó su compromiso con la educación científica y defendió la importancia de la investigación nacional en el marco de la Feria del Libro 2025.

