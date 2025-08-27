Colapinto celebra su primer aniversario en la Fórmula 1 y va por un gran resultado en Países Bajos

El argentino afronta un fin de semana especial en Zandvoort, donde se cumple un año de su debut en la F1. El piloto de Alpine busca sumar puntos en su próxima presentación.

Franco Colapinto tendrá una cita muy especial en la Fórmula 1: este fin de semana disputará el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, escenario que coincide con el primer aniversario de su debut en la máxima categoría. El piloto argentino, hoy en Alpine, hizo su estreno en 2024 con Williams y, desde entonces, acumula 17 carreras: nueve con la escudería británica y ocho con el equipo francés.

“Este fin de semana marca el primer aniversario de mi debut en la Fórmula 1. Ha sido un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo. Intentaremos aprovechar todas las oportunidades para conseguir un resultado positivo”, expresó Colapinto en la previa, destacando su vínculo especial con los Países Bajos, donde compitió en categorías formativas con Van Amersfoort Racing y MP Motorsport.

El piloto de Pilar llega al GP tras un breve receso, en el que combinó descanso, entrenamiento físico y preparación técnica. Además, elogió el esfuerzo de Alpine: “El equipo ha trabajado muy duro desde principios de año, por lo que estoy agradecido. Ahora nos centramos en las dos últimas rondas europeas antes de la gira internacional”.

El cambio de la FIA para el GP de Zandvoort

La FIA introducirá una modificación clave para el GP de Países Bajos: la velocidad mínima en el pit lane pasará de 60 km/h a 80 km/h. El objetivo es incentivar estrategias con dos paradas en boxes y aumentar el espectáculo, ya que en Zandvoort los adelantamientos son limitados. Para acompañar esta medida, Pirelli entregará compuestos más blandos, lo que volverá la gestión de neumáticos un factor decisivo.

Cronograma del GP de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

FP1: 7:30 (ARG)

7:30 (ARG) FP2: 11:00

Sábado 30 de agosto

FP3: 6:30

6:30 Clasificación: 11:00

Domingo 31 de agosto