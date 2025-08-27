"Sostengo la inocencia del presidente, si alguien se salió del rumbo que le caiga el peso de la ley y devuelva lo robado"

Iñaki Gutiérrez, influencer libertario, visitó los estudios de Radio Panorama durante su visita a Santiago del Estero en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia.

Iñaki Gutiérrez, quien actualmente se encarga de la cuenta personal de TikTok del presidente Javier Milei, mantuvo un diálogo con Radio Panorama durante el cual se refirió al escándalo por la filtración de audios donde se menciona el presunto pedido de coimas en el ANDIS.

Acompañado por el candidato a senador y titular del LLA en la provincia, Tomás Figueroa, Gutiérrez aseguró "Me da orgullo pertenecer a un gobierno que termina entendiendo que el Estado por su naturaleza es corrupto y que las administraciones tienen diferentes maneras de abordar esa corrupción. Yo estoy contento de poder decir que al que robó hay que cortarle la cabeza".

Aseguró además que la denuncia lo afectó porque llega en un momento en que “hay que decirle a la gente que Argentina está saliendo adelante lentamente”. Y agregó: “Yo confío 100% en el presidente. Creo que la corrupción es parte de la política, pero la diferencia programática está en cómo se enfrenta cada caso”.

Además, criticó la postura de la oposición: “No voy a permitir que un kirchnerista me diga que devuelva lo robado cuando Cristina no lo hizo días atrás. Tenemos que esperar a que la Justicia se pronuncie; hasta ahora todo esto es una charla de café”.

Por último, Gutiérrez reiteró su confianza en Milei: “Sostengo la inocencia del presidente de la Nación. Si algún funcionario se salió del rumbo, que le caiga el peso de la ley y que se devuelva lo robado”.

Finalmente, destacó el crecimiento de La Libertad Avanza a partir de la asunción de Milei en la presidencia y subrayó que actualmente el partido tiene "un bloque de diputados y senadores acorde con sus votos y logró poner de rodillas al peronismo y a Juntos por el Cambio".

"Hoy recibí mucho cariño en la calle y en la sede, eso me pone muy contento, Me llama la atención que me conozcan en un lugar al que nunca vine. Santiago es una de las tres provincias donde no ganamos en el ballotage así que en ese sentido tenemos un trabajo grande para hacer", concluyó.