Un tiroteo en una escuela católica de Estados Unidos dejó al menos 20 heridos

Un hombre irrumpió en la Iglesia de la Anunciación mientras alumnos asistían a misa. El atacante murió y las autoridades confirmaron que no existe amenaza activa para la comunidad.

Hoy 13:42

Un hombre armado irrumpió en la Iglesia de la Anunciación, en Minneapolis, Estados Unidos, y abrió fuego, dejando al menos 20 personas heridas. El ataque ocurrió mientras alumnos de una escuela católica asistían a misa, apenas dos días después de la vuelta a clases tras las vacaciones de verano.

Según medios locales, el atacante fue descrito como “un hombre vestido completamente de negro” y portaba un rifle. Las autoridades confirmaron que el tirador falleció y aseguraron que no hay amenaza activa para la comunidad.

Vecinos relataban haber escuchado tantos disparos que pensaron que se trataba de obras en construcción y no llamaron inmediatamente a la policía. La escuela, que incluye desde preescolar hasta octavo grado, tenía programada la misa para las 8:15 del miércoles.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó: “Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia”. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, informó que se activó un equipo de respuesta a emergencias.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional está monitoreando la situación y coordinando con otras agencias, mientras que la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, dijo sentirse “desconsolada” y agradecida por la labor de los socorristas.

Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque y evaluando la situación de los heridos, mientras la comunidad local se mantiene en alerta tras este violento incidente en un espacio educativo y religioso.