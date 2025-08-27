"Los libros más pequeños del mundo" llegaron a La Banda con propuestas para todas las edades

La editorial, presente por primera vez en la Feria del Libro de La Banda, ofrece mini libros artesanales que combinan cuentos infantiles, espiritualidad y autosuperación, manteniendo vigente la tradición del papel en la era digital.

Hoy 14:00

Por Álvaro Cortez | Fotografía: Valentina Castaño

La editorial que desde 1970 produce ejemplares artesanales de apenas 7 por 8 centímetros participa por primera vez en la Feria del Libro de La Banda. Sus obras abarcan desde cuentos infantiles hasta títulos de espiritualidad y autosuperación.

Gracia Briseño Polo, representante de la firma, dialogó con Diario Panorama y destacó que estos mini libros "son pequeñitos que se pueden llevar a cualquier lado, sus enseñanzas son muy bonitas, llegan hasta el más profundo del alma". La propuesta incluye historias para niños, como El principito, Mafalda o títulos de dinosaurios, y también colecciones de oración, autosuperación y horóscopos.

Todos los ejemplares son elaborados de forma artesanal con papel y tapas de cartón. Además, cuentan con un señalador en cinta especial. "Muchos nos acostumbramos de pequeños y se ha perdido un poco eso, es una pena. Pero los libritos la verdad que tienen una bendición", señaló la representante.

En un contexto marcado por la digitalización, Briseño Polo reconoció el desafío de sostener este tipo de publicaciones, aunque valoró el interés que despierta el formato: "A las personas les atrae porque los ven pequeñitos y la letra es muy legible".

Finalmente, expresó su satisfacción por participar en la tercera edición de la feria: "Estoy muy contenta de estar en La Banda, ojalá que nunca desaparezcan las ferias del libro, porque hay muchas personas que viven todavía de la venta de los libros".