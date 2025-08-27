Mitre y Güemes ya tienen árbitros para la fecha 29 de la Primera Nacional

Ambos equipos santiagueños tienen la necesidad de sumar puntos. El Auri buscará confirmar su levantada, mientras que el Gaucho intenta salir de la zona de riesgo.
Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la fecha 29 de la Primera Nacional, ambos equipos deben sumar para seguir reforzando sus objetivos.
Chacarita Juniors vs. Mitre (S.E.) – 14:00 horas (TV)
Mitre llega a este compromiso con la intención de confirmar su levantada tras vencer como local a San Telmo, cortando una racha negativa de cinco partidos sin ganar (cuatro derrotas y un empate). Bajo la conducción interina de Mazzón, el Aurinegro buscará un triunfo clave como visitante.
Güemes (S.E.) vs. Colegiales – 16:00 horas
Güemes atraviesa un momento complicado en la categoría, al borde del descenso, y llega con una racha de cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate). Viene de perder ante Arsenal en Sarandí y, anteriormente, cayó en casa frente a All Boys, por lo que necesita un resultado positivo para salir de la zona de peligro.