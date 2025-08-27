Una docente jubilada de Añatuya fue estafada por más de $1.500.000

Los delincuentes le informaron que había ganado una tablet y para acceder al supuesto premio, le solicitaron datos de su cuenta bancaria y de una billetera virtual.

Hoy 14:22

Una docente jubilada de 77 años, residente en el barrio Platense Oeste de Añatuya, denunció en la Comisaría 41 haber sido víctima de una millonaria estafa que superó el millón y medio de pesos.

Según relató, la mujer recibió un llamado telefónico donde le informaron que había sido la ganadora de una tablet. Para acceder al supuesto premio, le solicitaron datos de su cuenta bancaria y de una billetera virtual, los cuales facilitó sin advertir la maniobra fraudulenta.

Dos días después, descubrió que le habían sustraído 130 mil pesos de su billetera virtual y que, además, desde su cuenta bancaria se había gestionado un préstamo por 1.400.000 pesos, que fue transferido a otra cuenta.

Con los datos de los presuntos estafadores y de las cuentas receptoras, la mujer radicó la denuncia, que ya fue elevada a la Fiscalía a cargo de la Dra. Florencia Garzón, quien ordenó las primeras medidas de investigación para dar con los responsables.